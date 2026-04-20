Pilota finlandese muore in una collisione con più auto alle qualificazioni di 24 ore del Nürburgring

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Un terribile incidente automobilistico che ha coinvolto più vetture si è verificato durante le qualificazioni per la 24 Ore del Nürburgring, la gara di Endurance in Germania che è prevista tra il 16 e il 17 maggio 2026. Il pilota finlandese di 66 anni Juha Miettinen è deceduto alla collisione, è stato portato in ospedale ma non sono riusciti a salvargli la vita.

L'incidente è avvenuto 25 minuti dopo l'inizio della prima gara, sabato 18 aprile. Altri sei piloti hanno riportato ferite e sono stati portati in ospedali vicini, nessuno con condizioni potenzialmente letali, secondo il bollettino della gara.

L'incidente avvenne prima della Caracciola-Karussell, una delle parti più impegnative del circuito Nordschleife, una curva inclinata di quasi 180 gradi. 70 piloti professionisti hanno perso la vita sul circuito Nordschleife-Nürburgring dagli anni '20, Miettinen è stato il primo dopo Wolf Silvester nel 2013, e il secondo a morire durante la 24 Ore del Nürburgring o nelle qualificazioni dopo Christian Peruzzi nel 2001.

L'incidente dello scorso fine settimana è avvenuto nelle qualificazioni per la 24 Ore del Nürburgring, che si terrà il mese prossimo. Quasi 500 piloti e oltre 100 auto si sono preparati per quella che è considerata una delle gare automobilistiche più impegnative al mondo. Il campione di F1 Max Verstappen è previsto per partecipare quest'anno mentre pianifica una carriera post-F1, ma non stava correndo quando è avvenuto l'incidente.