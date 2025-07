Pilota NASCAR sospeso per essersi schiantato incautamente contro un rivale

HQ

Austin Hill, pilota NASCAR del team Richard Childress Racing, è stato sospeso per una gara dopo quello che è sembrato un colpo intenzionale su un'altra vettura, Aric Almirola, che si è concluso con un grave incidente per entrambi i piloti. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito e il resto dei conducenti è riuscito a sfuggire al relitto.

Il divieto significa che salterà la gara all'Iowa Speedway il 3 agosto. Tuttavia, molti fan della NASCAR sui social media chiedono una penalità più severa su Hill, poiché le sue azioni sono state sconsiderate e avrebbero potuto provocare un grave incidente per Almirola o altri piloti.

La verità è che, secondo Motorsport, perdere una gara avrà un forte impatto sulle possibilità di Hill di vincere il campionato, attualmente terzo in classifica generale. Secondo le nuove regole per il 2025, perdere una gara a causa di una sospensione comporta la perdita di tutti i punti playoff, presenti e futuri, quindi perderebbe tutti i suoi 21 punti e inizierebbe la postseason con zero punti.

Ma alcuni pensano che non sia ancora abbastanza duro. In effetti, alcuni stanno controllando video al rallentatore che mostrano le mani di Hill (in guanti bianchi) che guidano chiaramente il volante. Almirola ha detto di non avere dubbi che fosse intenzionale, ed è stato uno degli incidenti più duri che ha avuto alla NASCAR. Hill ha detto che non è stato intenzionale, ma la sua squadra ha rifiutato di appellarsi alla penalità.