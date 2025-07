Pilou Asbaek di Foundation: "Il Mulo è uno dei migliori cattivi mai scritti... proprio accanto a Voldemort"

HQ

Uno dei punti più importanti e accattivanti della terza stagione diFoundation è senza dubbio l'arrivo del cattivoThe Mule, una creatura carismatica e vendicativa che vuole distruggereEmpire Foundation e conquistare l'universo allo stesso tempo. Il personaggio è stato brevemente citato a volte nella seconda stagione, ma nella terza stagione è toccato all'attore danese Pilou Asbaek dare vita al personaggio e dimostrare ai fan della serie televisiva perché The Mule è considerato uno dei migliori cattivi scritti di sempre.

Di recente abbiamo parlato con Asbaek in un'intervista in cui abbiamo chiesto cosa c'è dietro la sua interpretazione del personaggio e perché ha voluto assumere il ruolo. Ci è stato detto quanto segue:

"Ho fatto cattivi che hanno avuto poco tempo sullo schermo. Ho fatto cattivi che avevano un po' più di tempo sullo schermo, e penso che con The Mule, ho avuto molto più tempo sullo schermo per renderlo il più sfumato possibile.

"Quando David mi ha chiamato e mi ha detto che voleva che io fossi in - David S. Goyer, lo showrunner di Foundation - quando mi ha chiamato e mi ha detto che voleva che facessi parte, voleva la mia interpretazione di The Mule in una forte collaborazione con lui e gli sceneggiatori, ero tipo, "Oh, Dio, non posso fare un altro cattivo, sono malato e stanco. Devo fare qualcos'altro'. E faccio un sacco di lavori diversi, faccio un sacco di lavori diversi a casa in Danimarca, ma, sai, non viaggia tanto quanto queste grandi, grandi produzioni televisive americane o britanniche. Ma lui ha detto, ti darò il tempo e ti darò il personaggio stratificato per creare un ritratto più sfumato di uno dei migliori cattivi mai scritti in un libro, che in realtà considero Il mulo nei libri di [Isaac] Asimov. È proprio lassù accanto a Voldemort, se me lo chiedi. Non sto confrontando le interpretazioni perché [Ralph Fiennes] è un attore incredibile e fenomenale nella parte della serie.

"Ma The Mule è interessante, ma è diverso dai libri. E David era molto entusiasta di questo. Avrete una spiegazione del perché, ma dovrete vedere tutti gli episodi".

Oltre a questo, Asbaek ha commentato com'è stato assumere il ruolo di The Mule da Mikael Persbrandt, che ha avuto brevi apparizioni come personaggio nella stagione 2 di Foundation. Ci ha detto:

"Ho dovuto riempire delle scarpe molto grandi perché sono un grande fan del lavoro di Mikael Persbrandt. Ed è un fratello scandinavo. Viene dalla Svezia. Vengo dalla Danimarca. E, sai, ci combattiamo l'un l'altro in questo modo. Quindi, apprezzo il lavoro di Mikael, ma da vero danese, mi piace superarlo e renderlo un po' migliore. Sto scherzando! È un mio buono, buon amico".

Puoi vedere l'intervista completa con Asbaek qui sotto, con i sottotitoli localizzati.