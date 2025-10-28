Pininfarina restaura la Honda NSX

HQ

Lo studio di design italiano Pininfarina ha disegnato negli anni alcune delle più belle Ferrari e Alfa Romeo mai costruite e il loro nuovo progetto riguarda una delle rivali più agguerrite di sempre della Ferrari, ovvero la Honda NSX killer della Testarossa che negli anni '90 era considerata da molti fanatici delle auto sportive la migliore auto sul mercato. Pininfarina ha collaborato con gli esperti Honda di Jas Motorsport che ora stanno restaurando la NSX con una carrozzeria in fibra di carbonio e motori potenziati con più potenza. Questo tramite teste di pistone.

"Questa nuova collaborazione è quindi una prospettiva da leccarsi i baffi, due potenze italiane che fanno la loro magia su un eroe giapponese degli anni '90. Cominciate con forse l'auto più iconica di Honda (sicuramente la più preziosa), fatela ricarrozzare in carbonio da una delle aziende di design più conosciute al mondo, poi consegnatela ai reali del motorsport Honda in modo che le prestazioni possano essere portate a uno standard moderno. Non c'è da stupirsi che finora sia stato annunciato poco, visto quanto suona già bene. La Pininfarina-JAS NSX (seguirà un nome proprio) manterrà il glorioso V6, ora "progettato e sviluppato per ottenere i massimi livelli di potenza, coppia e reattività". Mentre verranno offerte build con guida a sinistra e a destra, verranno convertite solo le NSX manuali. Meno male. Il resto del pacchetto includerà "raffinati elementi meccanici derivati dal mondo del motorsport" per creare quella che viene definita una "nuova e moderna definizione del concetto di Gran Turismo che è alla base del DNA della NSX". Aspettatevi che sia fantastico su strada e in pista, in pratica, senza che l'uno comprometta l'altro. Ulteriori dettagli arriveranno presto, con la rivelazione completa prevista per la prima metà del prossimo anno. Nel caso in cui i valori originali della NSX debbano aumentare ulteriormente".