Il regista Rhys Frake-Waterfield ha fatto la sua grande svolta nel 2023 con Winnie the Pooh: Blood and Honey. Sulla carta, sembrava incredibilmente divertente – un film horror sanguinoso in cui Winnie the Pooh e Pimpi si lanciano in una caccia. Sembrava troppo folle per non vederlo e la premessa troppo assurda per non essere divertente, ma dubito che qualcuno si aspettasse un capolavoro cinematografico. Purtroppo, è stato brutto su ogni aspetto – e non in modo da renderlo divertente. Non ci riusciva nemmeno quello. Forse in gran parte perché il budget non era sufficiente per trucco e costumi, il che faceva sì che i protagonisti sembrassero la versione Temu di una festa in maschera. Frake-Waterfield ha poi continuato a costruire il proprio universo cinematografico con versioni horror di fiabe amate, tra cui più Winnie the Pooh, Peter Pan, Bambi - e ora Pinocchio. Ho anche letto che stanno lavorando a un film chiamato Poohniverse: Monsters Assemble. La versione horror di Frake-Waterfield di The Avengers?

Il grafico di Pinocchio: Unstrung è semplice:

James fa visita a suo nonno Geppetto, che gli regala un magico burattino di legno vivente chiamato Pinocchio. Quando Pinocchio parte nel mondo, una natura terrificante prende vita. Spinto da un sogno disperato di diventare un vero ragazzo, Pinocchio intraprende una sanguinosa caccia a tutto ciò di cui ha bisogno: pelle, capelli e parti del corpo. Incoraggiato da un malvagio Jiminy Cricket, inizia, pezzo dopo pezzo, a creare il proprio corpo umano.

Ho già scritto dell'universo horror di Frake-Waterfield. Non li ha diretti tutti - è stato produttore di alcuni - ma qui è al comando della regia e ha anche scritto la sceneggiatura. La prima cosa che mi colpisce è che, accidenti, è successo molto da quando è stato davvero terribile Blood and Honey. Quel film, dopotutto, è stato distribuito nelle sale di tutto il mondo e ha fatto un bel po' di soldi. Non ho controllato come sono andati gli altri film, ma basandomi su come si svolgono gliPinocchio: Unstrung altri film, direi che probabilmente hanno fatto abbastanza bene. Ne parlerò più avanti. La sceneggiatura, però, non è nulla di eccezionale. La trama è divertente e gioca con la storia originale; Il ritmo e molto altro sembrano familiari ai classici slasher degli anni '80. E questo non è una critica.

Il cast include Richard Brake nel ruolo del nonno Geppetto. Lo abbiamo visto in diversi film come Doom, Barbarian, Batman Begins, Sisu: Road to Revenge e Cold Storage. Ha un lungo curriculum e, grazie al suo aspetto molto distintivo, viene solitamente etichettato in un certo tipo di ruolo. Va anche aggiunto che è un attore di talento e che sfrutta al meglio ciò che gli viene offerto qui. Nel ruolo del nipote James, vediamo Cameron Bell, che è apparso in un paio di episodi di Silo. Anche lui se la cava piuttosto bene. Robert "Freddy Krueger" Englund dà la voce al Cricket. Nel complesso, la recitazione è perfettamente valida. Forse meglio del previsto.

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Ne ho accennato brevemente prima. Sono sorpreso che Pinocchio: Unstrung sia inaspettatamente ben fatto. È ben girato e i set non sembrano particolarmente a basso budget. Gli effetti, ovviamente animati al computer, potrebbero non essere sempre convincenti, ma anche loro generalmente mantengono uno standard più alto del previsto. Ciò che colpisce di più è tutto il sangue. È davvero ben fatto e l'amore per il genere si fa davvero sentire. E c'è molto sangue.

Come ho detto, la sceneggiatura stessa lascia un po' a desiderare. I dialoghi spesso sembrano scritti da un adolescente carico di ormoni, anche se questo non importa poi così tanto. È davvero liberatorio sentire i bambini lanciare parolacce. Anche Pinocchio, a dire il vero. Proprio all'inizio, sale su uno sgabello per guardare James che va a scuola. Cade e urla "Cazzo!", e per qualche motivo mi fa ridere. Sì. Sono immaturo. Ma diventa anche un po' monodimensionale: troppo dialogo, soprattutto tra i ragazzi creativi, consiste in Cricket e Pinocchio che dicono frasi come "Muori, stronza" e simili. Forse avrebbe potuto essere un po' più sfumato. Ma non mi lamenterò inutilmente.

Ci sono anche alcune lacune logiche nella narrazione, e i personaggi - in particolare Pinocchio e Geppetto - subiscono cambiamenti di personalità estremamente dubbi che non sono esattamente convincenti.

Tutto accade un po' troppo in fretta e sembra piuttosto forzato. Ma vale lo stesso qui: non mi aspetto un capolavoro, quindi vado semplicemente con il flusso. Perché, ancora una volta, Pinocchio: Unstrung mira a offrire una versione brutale e divertente da slasher della storia classica. Ed è esattamente quello che fa. La scena in cui James e i suoi amici chiacchierano con Pinocchio su FaceTime è uno dei momenti più inaspettati - così assurdo che diventa divertente.

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Naturalmente, c'è anche un po' di nudità gratuita, che è sia un tratto distintivo della sensibilità adolescenziale di Frake-Waterfield sia un omaggio ai film horror degli anni '80. Il ritmo è veloce fino a tutta questa visione da incubo di 80 minuti, e non ti annoi mai. A volte ti ritroverai a ridere, e gli effetti sanguinosi e la creatività – soprattutto in tutte le scene brutali – sono davvero efficaci. Anche la scena finale è piuttosto divertente e mi ricorda una certa battuta di Monty Python e il Sacro Graal: "Questa dovrebbe essere un'occasione felice. Non litighiamo su chi ha ucciso chi!" Sono davvero sorpreso da quanto mi sia divertito con Pinocchio: Unstrung. Non me lo aspettavo. Se ti piace l'ultra-violenza con un luccichio negli occhi, c'è molto da godersi qui.