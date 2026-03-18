Piogge intense e rischio di inondazioni minacciano il MotoGP brasiliano questo fine settimana

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Tra meno di due giorni, i piloti inizieranno a scendere sulla pista dell'Autodromo Ayrton Senna a Goiania, sede del Gran Premio del Brasile, seconda gara della stagione MotoGP 2026. Ma il circuito ristrutturato, che ospitò il GP del Brasile tra il 1987 e il 1989, e dopo ampi lavori di ristrutturazione è pronto per ospitare nuovamente la gara di motociclismo, fu allagato lunedì e martedì.

Erano previste piogge, ma molto più intense del previsto, con un tunnel di accesso completamente allagato e anche parti della pista allagate lunedì e martedì, riporta Motorsport. La città di Goiânia ha emesso un allarme martedì pomeriggio raccomandando alle persone di evitare di muoversi nelle aree colpite, se possibile.

Mancano 48 ore alla prima gara del weekend, con le prime prove libere Moto3 alle 9 ora locale, e gli organizzatori sperano che la pioggia si fermi prima di allora, altrimenti la seconda MotoGP della stagione debba essere annullata. Il Gran Premio del Qatar in aprile è stato posticipato a novembre.