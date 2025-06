Pirates of the Caribbean 6 sarà una "nuova versione" ma con alcuni volti di ritorno Il produttore Jerry Bruckheimer sembra suggerire che alcune ex star torneranno nel franchise.

La situazione che circonda Pirates of the Caribbean è una storia affascinante e senza fine. Dopo un paio di progetti meno ben accolti rispetto alla trilogia originale, e poi l'intera debacle su Johnny Depp e Amber Heard, sembrava che Pirates fosse morto nell'acqua, o almeno che si stesse dirigendo verso un percorso di riavvio completamente nuovo con Margot Robbie che una volta si diceva fosse la nuova protagonista. Tuttavia, questi percorsi non hanno ancora portato da nessuna parte di sostanza e a quanto pare ora l'obiettivo è quello di tornare alla familiarità, almeno se leggiamo gli ultimi commenti del produttore Jerry Bruckheimer. Parlando con ScreenRant alla premiere di F1, Bruckheimer ha osservato che Pirates 6 sarà una "nuova versione" della storia, ma che vedrà alcuni volti e star di ritorno fare apparizioni. Bruckheimer afferma: "Sarà una nuova interpretazione". Poi si espande con "Beh, non tutti i nuovi attori. Ne avremo un po' indietro. Non vi dirò quali, dovrete indovinare". Mentre molti sperano che questo includa Depp nei panni di Captain Jack Sparrow, sembra anche probabile che Orlando Bloom nei panni di Will Turner o forse Keira Knightley nei panni di Elizabeth Swann potrebbero tornare. Geoffrey Rush come Captain Barbosa sembra improbabile considerando il suo destino in Pirates 5, ma poi di nuovo è morto già due volte, tre volte se si conta anche la sua fuga da Barbanera...