Pistol Whip lo sviluppatore Cloudhead Games sta affrontando gravi licenziamenti, il 70% degli studi licenziati

HQ

L'industria dei videogiochi è un luogo turbolento dove la sicurezza del lavoro è sempre in discussione. All'inizio degli anni 2020, abbiamo visto, francamente, troppe persone perdere il lavoro in questo settore, un'impresa che fortunatamente è rallentata nel 2025 rispetto agli anni precedenti. Purtroppo il 2026 inizia con notizie cupe, poiché lo sviluppatore di realtà virtuale Cloudhead Games sta subendo gravi licenziamenti.

Ciò è stato confermato in una dichiarazione sui social media, dove il CEO Denny Unger ha rivelato che "a causa di forze industriali fuori controllo" lo sviluppatore è costretto a licenziare circa il 70% del suo personale, con i tagli che avverranno a partire da domani, 7 gennaio. Il 30% degli sviluppatori rimarrà impiegato per "continuare la missione."

Il numero esatto di dipendenti che hanno perso il lavoro non è chiaro, ma la pagina LinkedIn dell'azienda suggerisce che impiegassero circa 50 persone, il che significa che circa 35 persone resteranno senza lavoro mentre 15 restano.

Parlando della decisione, il creatore Pistol Whip ha dichiarato: "Il generale declino dell'industria videoludica, le sfide ancora nascenti della VR, inclusa la mancanza di finanziamenti per la piattaforma, ci hanno messo in una posizione impossibile. E sebbene abbiamo fatto tutto il possibile per reinvestire nelle nostre persone e nel futuro della VR rispetto ai successi precedenti, non possiamo costruire 'swing più grandi' da soli."

Unger conclude poi sottolineando che "la nostra fiducia rimane nel potere della VR come mezzo, come macchina da sogno condivisa che un giorno trasformerà l'umanità", il tutto mentre insiste sulla "rilevanza della VR mainstream" e su come abbia "molto di più da dire sulle sfide e le potenziali opportunità del nostro settore in un futuro aggiornamento."