Sarai a Londra questo luglio? Se sì, potresti voler comprare un berretto calvo e andare a Hyde Park, dato che il musicista Pitbull sarà in città con l'intenzione di battere un Guinness World Record.

Come confermato dal festival musicale di Hyde Park, quando Pitbull parteciperà venerdì 10 luglio, cercherà di battere un record mondiale chiedendo ai suoi fan di partecipare al suo concerto da headliner con Kesha indossando un berretto calvo.

Il record esatto riguarda "il più grande raduno di persone che svezzeranno le cuffie calve" e, sebbene il record attuale non venga menzionato, sembra molto probabile che il fatto che Pitbull faccia apparire decine di migliaia di persone in un'area con le cuffie calve lo distrugga oltre ogni riconoscimento.

