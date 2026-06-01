Più di 30 cavalli si precipitarono nel panico per le strade di Roma dopo una prova con fuochi d'artificio

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Venerdì scorso, intorno alle 23:30 ora locale, un'esplosione di fuochi d'artificio durante le prove per la parata del Giorno della Repubblica ha fatto scattare terrorizzati circa 35 cavalli che partecipavano alla parata lungo Via Cristoforo Colombo a Roma, ferendo alcuni passanti e alcuni cavalieri montati su alcuni cavalli. La caccia per ricatturare gli animali è durata tutta la notte, con l'ultimo catturato a circa 14 chilometri dal punto di partenza intorno alle 7 del mattino, secondo Reuters.

Mario De Sclavis, comandante della polizia di Roma, ha dichiarato domenica al quotidiano Corriere della Sera che l'incidente "scredita l'immagine della forza e dei suoi ufficiali", dopo che uno di loro ha fatto esplodere i fuochi d'artificio a soli 200 metri da dove erano stanziate unità a cavallo di polizia, esercito e Carabinieri.

Tra i feriti c'è un soldato di 22 anni con costole fratturate e un polmone perforato, ma la sua prognosi è buona e la sua vita non è in pericolo. Quindici animali sono rimasti feriti, ma nessuno di loro dovrà essere sacrificato.