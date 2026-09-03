Più di 600 datori di lavoro sono stati trovati a pagare meno del salario minimo nei lavori nel Regno Unito

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Secondo il Department for Business and Trade, più di 600 datori di lavoro nel Regno Unito sono stati scoperti in condizioni di pagamento inferiore al salario minimo ai propri dipendenti. 4 milioni di sterline sono stati restituiti ai lavoratori, come ordinato dal dipartimento, e anche le aziende responsabili hanno ricevuto sanzioni di 7 milioni di sterline.

Tra le 600+ aziende, i nomi più importanti includono il negozio fai-da-te britannico B&Q e la catena di fast food Five Guys. B&Q ha dichiarato che i pagamenti insufficienti sono stati involontari e Five Guys ha attribuito "differenze tecniche nell'applicazione delle normative sui salari."

Tramite BBC News, il Segretario agli Affari Jonathan Reynolds ha dichiarato che il governo è determinato a eliminare la pratica di sottopagare il personale. Nel Regno Unito, il salario minimo è di £12,71 all'ora per le persone di età pari o superiore a 21 anni. Per i giovani tra i 18 e i 20 anni è di £10,85, mentre per i minori di 18 anni è di £8.

Oltre ad affrontare i problemi legati al personale sottopagato, la nuova Fair Work Agency prenderà di mira anche i datori di lavoro che negano ai lavoratori ferie e malattie.