Più di 600 datori di lavoro sono stati trovati a pagare meno del salario minimo nei lavori nel Regno Unito
Five Guys, B&Q, e St George's, Epsom e St Helier Hospital Group sono stati riscontrati pagare meno del salario minimo ai lavoratori.
Secondo il Department for Business and Trade, più di 600 datori di lavoro nel Regno Unito sono stati scoperti in condizioni di pagamento inferiore al salario minimo ai propri dipendenti. 4 milioni di sterline sono stati restituiti ai lavoratori, come ordinato dal dipartimento, e anche le aziende responsabili hanno ricevuto sanzioni di 7 milioni di sterline.
Tra le 600+ aziende, i nomi più importanti includono il negozio fai-da-te britannico B&Q e la catena di fast food Five Guys. B&Q ha dichiarato che i pagamenti insufficienti sono stati involontari e Five Guys ha attribuito "differenze tecniche nell'applicazione delle normative sui salari."
Tramite BBC News, il Segretario agli Affari Jonathan Reynolds ha dichiarato che il governo è determinato a eliminare la pratica di sottopagare il personale. Nel Regno Unito, il salario minimo è di £12,71 all'ora per le persone di età pari o superiore a 21 anni. Per i giovani tra i 18 e i 20 anni è di £10,85, mentre per i minori di 18 anni è di £8.
Oltre ad affrontare i problemi legati al personale sottopagato, la nuova Fair Work Agency prenderà di mira anche i datori di lavoro che negano ai lavoratori ferie e malattie.