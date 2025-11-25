Più di 6.500 firme per annullare la tappa regina del Tour de France per motivi ambientali

HQ

Una petizione per annullare la tappa regina del Tour de France 2026 ha raccolto finora oltre 6.500 firme. La tappa è il Col de Sarenne, una montagna di 1.999 m nelle Alpi francesi, che ospiterà la penultima tappa il 25 luglio 2026, e quindi potenzialmente una delle più importanti per la competizione.

Gli attivisti ambientalisti temono che l'arrivo di decine di migliaia di visitatori a bordo di centinaia di veicoli possa gravemente compromettere l'ecosistema, dove vive e nidifica un gran numero di specie di uccelli, così come volpi, aquile e marmotte. Il volo degli elicotteri interromperebbe mentre le diverse coppie di aquile reali (rapace rari e protette) i cui pulcini volano a luglio, e le centinaia di tende di ventatori schiacciano migliaia di fiori.

"Il Col de Sarenne è uno di quei luoghi bellissimi e rari dove si può ancora respirare aria pura. Gli organizzatori del Tour de France 2026 vogliono trasformare il Col de Sarenne nello stadio più grande del mondo", ha detto l'autore della petizione, che al momento della stesura conta quasi 6.500 firme.

L'autore della petizione, Matthieu Stelvio, anch'egli ciclista, ha già lanciato la stessa petizione nel 2013, quando anche il Tour de France ha ospitato una gara nello stesso luogo. Ottenne allora 12.000 firme, ma senza alcun effetto. Ascolteranno questa volta?