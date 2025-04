Più membri dello staff di Hogwarts sono stati scelti per Harry Potter della HBO

HQ

Le voci e le notizie sul cast della serieHarry Potter HBO sono in costante aumento. Dopo aver appreso che John Lithgow avrebbe assunto i doveri del preside di Hogwarts Albus Silente, Nick Frost che si è fatto avanti come guardiacaccia Rubeus Hagrid e Paapa Essiedu come professore di Pozioni Severus Piton, ora sono stati scelti anche altri tre membri dello staff di Hogwarts.

Secondo The Hollywood Reporter, Janet McTeer diventerà la prossima Minerva McGranitt, il ruolo ricoperto per ultimo dall'ultima Dame Maggie Smith. Il custode Argus Filch (ex David Bradley) sarà ora sotto la responsabilità di Paul Whitehouse, e il professor Quirinus Quirrell (Defence Against the Dark Arts precedentemente Ian Hart) sarà affrontato da Luke Thallon.

Con questi personaggi principali bloccati, c'è solo una manciata di membri dello staff rimasti da determinare (ad esempioCharms il professor Filius Flitwick, il professor Pomona Sprout eHerbology l'insegnante di volo Rolanda Hooch), prima che tutta l'attenzione si sposti sugli studenti e sul giovane cast che interpreterà i vari ruoli per il prossimo decennio o giù di lì.