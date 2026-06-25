Più specifico rispetto alle regole dell'UE: la Spagna vieta di lasciare i cani soli in casa per oltre 24 ore o i gatti per più di tre giorni

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L'Unione Europea sta cercando di concordare le sue prime regole comuni sul benessere e la tracciabilità di cani e gatti. Tuttavia, come recentemente trattato, l'enfasi è stata maggiormente posta sul microchipping, la registrazione, l'allevamento, la vendita, i rifugi, le importazioni e il commercio illegale. Non esiste un limite specifico a livello UE su quante ore o giorni un proprietario privato può lasciare i propri animali domestici da soli in casa. Il Parlamento UE ha sostenuto quelle prime regole UE fino a due mesi fa, con il Consiglio che ha approvato un accordo il mese scorso.

Tuttavia, la Spagna ha stabilito regole familiari concrete qualche anno fa. Derivano dalla Legge sul Benessere degli Animali del 2023: nessun animale domestico lasciato senza supervisione per più di tre giorni consecutivi; Cani, 24 ore. E da allora è in vigore.

I proprietari di gatti che infrangono la regola rischiano di rischiare multe pesanti. Se lasci il tuo gatto da solo per più di 72 ore, può persino essere considerato un reato grave, con sanzioni che vanno da €10.001 a €50.000.

Resta da vedere se regole simili si diffonderanno a livello UE, ma la misura mira a prevenire rischi per la salute e addirittura incidenti domestici. Gli esperti avvertono che le mangiatoie automatiche e le fontanelle possono guastarsi, le lettiera possono diventare inutilizzabili e l'isolamento prolungato può naturalmente portare a diversi problemi e malattie, tra cui disidratazione, problemi alle urine, incidenti, stress e disturbi comportamentali.