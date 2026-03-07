Pixar conferma il sequel di Monster Inc., le date di Gli Incredibili 2, Coco 2 e due film originali

Pixar presenta un nuovo film questo fine settimana, Hoppers, e le prime previsioni dicono che sarà un enorme successo per lo studio. Successivamente, a giugno, uscirà anche Toy Story 5, con Gatto, un film originale su un gatto ladro a Venezia, che uscirà nel 2027. Cosa succederà dopo?

Un nuovo articolo sul Wall Street Journal ha rivelato ben tre film non annunciati, incluso un sequel di Monsters Inc., diretto da Peter Sohn, regista di Elemental. Pete Docter, direttore della Monsters Inc. originale nel 2001, è ora direttore creativo di Pixar.

Non è stato confermato se sarà un seguito diretto della serie Disney+ Monsters at Work (non prodotta da Pixar), che apparentemente non continuerà dopo due stagioni. L'articolo menzionava anche che gli già annunciati Incredibili 2 e Coco 2 usciranno rispettivamente nel 2028 e nel 2029.

Infine, sono stati rivelati due nuovi progetti non annunciati: Ono Ghost Market, sui miti asiatici riguardanti bazar soprannaturali dove vivi e morti interagiscono tra vivi e morti, trasformato da serie streaming a film, e un film musicale di Domee Shi, regista di Turning Red.

Ci attende un buon mix di idee originali e sequel per almeno i prossimi cinque anni. Sei entusiasta del nuovo film di Monsters Inc. e degli altri film Pixar?