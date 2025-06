Pixar rilascia un primo sguardo a Toy Story 5

Toy Story 5 arriverà nelle sale il prossimo anno. Toy Story 3 nel 2010 sembrava un finale definitivo... e poi è arrivato Toy Story 4 nove anni dopo. Anche quello sembrava un finale davvero definitivo... Ma ora sta arrivando anche Toy Story 5. Finché la qualità viene mantenuta, non ci dispiace, e abbiamo grandi speranze per il sequel, che riunirà nuovamente Woody e Buzz.

Tuttavia, come ha detto in precedenza la Pixar, il film si concentrerà su come i giocattoli tradizionali vengano sostituiti da nuovi "giocattoli interattivi", principalmente telefoni, tablet e videogiochi, secondo i gusti delle nuove generazioni. E quindi è appropriato che la prima immagine mostrata di Toy Story 5 mostri Woody, Jesse e Bullseye che incontrano una tavoletta a forma di rana.

Toy Story 5 uscirà il 19 giugno 2026, diretto da Andrew Stanton, al suo primo sforzo registico da Alla ricerca di Dory, anche se è stato uno scrittore in tutti i film di Toy Story. È stato uno dei pochi annunci fatti oggi dalla Pixar, incluso l'annuncio di un nuovissimo film, Gatto, in uscita nel 2027.