Pixar sposta l'uscita di Gatto a marzo 2027

Pixar sembra avere difficoltà a fissare correttamente il calendario delle future uscite. Lo studio ha riportato (grazie, ScreenRant) che Gatto , il 32° lungometraggio d'animazione dello studio, sta ora spostando la sua uscita al 5 marzo 2027 rispetto alla data originariamente prevista del 18 luglio 2027. Ciò significa che nel 2026 i due progetti Disney del pluripremiato colosso dell'animazione digitale, Toy Story 5 e Hoppers, saranno seguiti prima dalla sua prossima iniziativa, con un intervallo di meno di 6 mesi tra un film e l'altro.

Questo indica anche che il film ancora non annunciato per cui era riservato lo slot di marzo si sposta quindi a luglio, uno slot riservato a progetti più grandi, quindi non vediamo l'ora di saperne di più anche su questo.

Gatto, diretto da Enrico Casarosa (Luca), è ambientato in Italia e ruota attorno a Nero, un felino di colore nero che si trova indebitato con un gatto boss della mafia. Non sappiamo ancora molto di più sull'animazione, e abbiamo solo concept art, che potete trovare qui sotto.

Cosa pensi di questo cambiamento nel programma di Disney e Pixar?