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L'affermazione di Andrew Mountbatten Windsor secondo cui si trovava nel Woking Pizza Express nel Surrey il giorno in cui si presumeva avesse dormito con Virginia Giuffre, vittima di Jeffrey Epstein, ha portato a un'indagine interna da parte della catena di ristoranti. L'inchiesta doveva determinare se Mountbatten-Windsor avesse cenato presso il locale Pizza Express.

Secondo BBC Newsnight, l'inchiesta non è riuscita a determinare se Andrew avesse o meno cenato al Pizza Express di Woking. Le ricerche della BBC non sono riuscite nemmeno a determinare se qualcuno lo avesse visto sul luogo la notte del presunto incidente nel 2001.

Durante la famigerata intervista di Mountbatten-Windsor del 2019, ha dichiarato che non avrebbe potuto avere rapporti sessuali con Giuffre il 10 marzo 2001 come lei sosteneva, perché stava portando sua figlia a una festa di compleanno al Pizza Express di Woking. Ha aggiunto che ricordava proprio l'occasione perché era stata una delle poche volte in cui era stato dentro una Pizza Express. Andrew Mountbatten-Windsor ha rifiutato di commentare queste ultime scoperte, ma ha negato qualsiasi illecito durante l'indagine sui suoi legami con Jeffrey Epstein.