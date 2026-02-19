Plane 2 si fa tagliare le ali nientemeno che dalla stella Gerard Butler

Mi dispiace per tutti i Planehead là fuori, ma sembra che i piani per un sequel siano stati definitivamente messi da parte. Il film d'azione del 2023 ha visto Gerard Butler interpretare un pilota costretto ad atterrare in una zona di guerra e stringere un'alleanza precaria con un sospettato assassino per salvare i suoi passeggeri. È roba classica da Butler, eppure sembra che la star d'azione non abbia avuto la forza di portare al ritorno uno dei grandi eroi d'azione del cinema, Brodie Torrance.

Questo secondo TheDirect, che recentemente ha incontrato Mike Colter, star Plane (che forse conoscete anche per il suo ruolo di Luke Cage). Nell'intervista, Colter ha spiegato che a poche settimane dalla produzione, Butler ha deciso che non voleva fare il film.

"È semplicemente, all'ultimo minuto, Gerard [Butler] ha deciso che non voleva andare avanti e non ci sono state molte discussioni a riguardo," spiegò Colter. "Lui semplicemente... Due settimane dopo, si è ritirato e ci siamo ritrovati a cercare di capire cosa fare. E alla fine, tutto si dissolse."

Colter rivelò che il sequel Plane si sarebbe concentrato di più sul suo personaggio, riprendendo da dove il primo film si era interrotto. "La sceneggiatura. Fondamentalmente riprendiamo da dove avevamo lasciato, cosa è successo a quel personaggio e come è uscito dall'isola. Era lì che volevamo andare. Quindi, ero entusiasta."

Il sequel non si sarebbe chiamato Plane 2, ma si sarebbe intitolato Ship. Avrebbe lasciato il personaggio di Butler indietro, ma ci si aspettava comunque che fosse produttore del film. Considerando che la sua mancanza di coinvolgimento portò alla chiusura del progetto, ci aspettiamo che fosse forse più coinvolto di quanto sembrasse all'inizio.