Planet of Lana è ora un milione di vendite

Lo sviluppatore Wishfully ha confermato che la sua straordinaria avventura indie, Planet of Lana, è ora venduta da un milione di copie. Il titolo, lanciato oltre due anni fa, ha ora superato l'impressionante traguardo delle vendite, il tutto poco dopo l'annuncio del sequel all'inizio di giugno.

Parlando del raggiungimento di questa impresa, il direttore del gioco Adam Starnljus ha dichiarato: "Siamo così felici che Planet of Lana abbia risuonato così fortemente con i giocatori. È sempre stato un grande progetto di passione per noi di Wishfully, quindi il fatto che sia stato così amato dalla comunità significa molto per noi. Questo è ciò che ci ha permesso di continuare questo viaggio, mentre lavoriamo a Planet of Lana II: Children of the Leaf, in uscita il prossimo anno!"

Quando Planet of Lana ha debuttato originariamente, è stato lanciato su PC e Xbox One/Series X/S, ma da quel giorno ha fatto il suo debutto anche su Switch e PlayStation 4 e 5. La domanda ora è se Planet of Lana II: Children of the Leaf possa sovraperformare il suo predecessore quando arriverà nel 2026.