Planet of Lana è stata una sorpresa davvero positiva quando è uscito nella primavera del 2023. Era un puzzle platform 2D, un tipo "Limbo/Inside/Little Nightmares/Unravel" se vogliamo, ma con un tono molto più leggero e una grafica fantastica che ricordava qualcosa che lo Studio Ghibli avrebbe potuto creare. Tuttavia, fu il gioco d'esordio del piccolo studio svedese Wishfully Studios di Göteborg e un vero debutto di successo.

Ora il difficile secondo capitolo, Planet of Lana II: Children of the Leaf, è pronto per l'uscita su molte piattaforme così come su Game Pass, e segue le orme del primo gioco, forse un po' troppo, ma ci arriveremo tra poco.

Al centro di tutto c'è ancora una volta la ragazza Lana e la sua fedele compagna, la adorabile piccola palla di lana simile a un gatto Mui. Tutto si svolge ancora in un mondo colorato e bellissimo dove macchine e strutture meccaniche incontrano una natura splendida e rigogliosa, e sotto la superficie c'è ancora un'inspiegabile inquietudine con cui ti abitui gradualmente.

Lana deve salvare sua sorella Anua, che si è ammalata dopo essere entrata in contatto con un oggetto misterioso. Perciò, Lana e Mui vengono inviate nel mondo per trovare tre ingredienti che possano guarire sua sorella: un raro fiore di montagna che cresce nelle montagne fredde e inaccessibili, una conchiglia di cozza trovata in profondità sotto la superficie del mare e un cervo sacro che vive in una foresta oscura.

La prima cosa che inevitabilmente noti giocando a Planet of Lana II sono le immagini davvero belle. La foresta con i suoi enormi tronchi d'alberi e il rigoglioso suolo verde, il mare con la sua superficie lucida e il cielo azzurro quasi innaturale, i piccoli villaggi accoglienti con capanne di legno, dove è chiaro che si vive una vita tranquilla, e le strutture metalliche scure e fredde e gli edifici simili a laboratori, che contrastano nettamente con la bellissima natura, ma che enfatizzano un mondo in cui natura e strutture metalliche coesistono. È davvero bello e più volte ti fermi solo per ammirare l'immagine della cartolina che appare sullo schermo.

Planet of Lana II si svolge due anni dopo il primo gioco, e Lana vive ancora nel piccolo idilliaco villaggio di pescatori ai margini della foresta. È cresciuta più grande e agile di prima, e ha ancora al suo fianco la sempre adorabile Mui. Lana può ancora correre, saltare, arrampicarsi sulle corde, tirarsi su dalle sporgenze, e ora può anche planare in passaggi bassi ad alta velocità. Poiché Mui è un animale simile a un gatto, è molto più agile, e puoi usare un sistema punta e clicca per far attraversare aperture strette o salire su piattaforme che Lana stessa non ha alcuna possibilità di raggiungere. Da lì, Mui può, ad esempio, attivare un ascensore, aprire una porta, mandare una corda a Lana, mordere fili in modo che macchine e telecamere di sorveglianza si spengono, e molte altre cose. Funziona davvero bene e Mui viene spesso usato con saggezza nella maggior parte degli enigmi del gioco.

Gran parte del gameplay in Planet of Lana II è la risoluzione di enigmi. Alcuni di questi enigmi sono piuttosto ben pensati, e alcuni mi hanno fatto fermare e grattarmi un po' la testa, ma la soluzione di solito si presentava prima di diventare frustrante. Altri enigmi sono forse un po' semplici, dove Lana deve correre tra due nascondigli per non farsi vedere, nascondersi nell'erba alta, spostare scatole nei punti giusti e disattivare i sistemi di sicurezza. Come detto, Mui è usato abbastanza bene nella maggior parte degli enigmi, ma sembra che ne abbiamo già visto la maggior parte, mentre ci sono alcuni enigmi leggermente più grandi che spiccano. Nel complesso, il gameplay con enigmi funziona bene e non diventa mai frustrante o confuso.

Mui è di nuovo una parte centrale del gioco, e ci sono missioni ancora più piccole in cui giochi esclusivamente nei panni di Mui, che ha un ruolo più importante in Planet of Lana II rispetto al primo gioco. Il piccolo animale simile a un gatto non ama ancora l'acqua, ovviamente, quindi Lana spesso deve trasportare Mui attraverso l'acqua su tronchi d'albero o piante simili a ninfee, che fungono anche da campana da immersione per Mui, dato che la ninfea si chiude intorno al piccolo animale quando Lana trascina la pianta sott'acqua.

Lana può anche controllare altre creature e macchine che lei e Mui incontrano lungo il percorso. Un paio di esempi sono i piccoli calamari nel mare, che possono creare nuvole di inchiostro scuro sott'acqua davanti alle telecamere posizionate negli edifici nemici, così non possono vedere Lana quando nuota accanto a loro, o le adorabili palline nere di lana volanti che possono succhiare acqua dai laghi della foresta e versarla sui fiori, che a loro volta sparano un lungo stelo dal terreno che Lana può arrampicarsi.

Se hai giocato al primo Planet of Lana, riconoscerai alcuni dei precedenti, e questo perché, come detto all'inizio, Planet of Lana II segue molto da vicino le orme del primo gioco. Non è necessariamente un male, perché il primo gioco funzionava così bene, ma se ti aspetti un grande passo avanti in questo sequel, rimarrai deluso. Invece, si tratta di un perfezionamento di molte delle meccaniche e delle idee del primo gioco, ma con varie piccole aggiunte che rendono l'esperienza ancora più coesa.

Abbiamo già menzionato le immagini incredibilmente belle, fortunatamente supportate da una colonna sonora altrettanto bella. È nuovamente composta da Takeshi Furukawa, che è stato anche dietro la colonna sonora del primo gioco e che ha composto la musica per The Last Guardian e la serie TV Star Wars: The Clone Wars. Ci sono lunghi periodi senza musica, ma improvvisamente emerge la bellissima colonna sonora, ad esempio quando Lana arriva a un'apertura nella foresta e si possono vedere le pianure e le valli aperte, dove la colonna sonora è usata molto bene e suona eccellente.

Planet of Lana II: Children of the Leaf è un eccellente puzzle-platform 2D cinematografico che racconta una storia semplice ma emotiva. È raccontata interamente senza parole e attraverso un linguaggio balbettante, combinato con movimenti, musica, tonalità e il linguaggio del corpo costante di Muis, dove il piccolo animale si rannicchia quando si sente insicuro, appoggia le orecchie indietro quando si arrabbia e muove un po' le gambe quando si sente incerto. È impressionante che gran parte della storia possa essere raccontata senza parole, ma nei luoghi con testo, la localizzazione potrebbe senza dubbio essere migliorata.

Planet of Lana II: Children of the Leaf non stabilisce nuovi standard per il genere e continua sulle orme del primo gioco, quindi se ti è piaciuto il gioco d'esordio di Wishfully del 2023, questo sequel è una scelta ovvia. In realtà lo consiglierei a chiunque cerchi una bella piccola storia mascherata da gioco di puzzle. L'ho completato in poco meno di sette ore e sono state sette ore davvero buone. Quindi, ancora una volta, puoi fare un viaggio tranquillo sul pianeta di Lana, e non te ne pentirai nemmeno di questo secondo viaggio.