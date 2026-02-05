Planet of Lana II: Children of the Leaf verrà lanciato a marzo

HQ

Lo sviluppatore Wishfully è pronto a mettere l'attesa avventura di enigmi Planet of Lana II: Children of the Leaf nelle mani dei fan. Lo studio svedese ha appena confermato che il gioco uscirà a marzo, su quasi tutte le piattaforme disponibili, che siano PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch 1 e persino Switch 2.

La data ufficiale è fissata per il 5 marzo, ma chi desidera assaggiare ciò che ci aspetta sarà felice di sapere che una demo di Planet of Lana II debutterà già la prossima settimana, l'11 febbraio, con la precisazione che sarà disponibile solo per le versioni PC, PlayStation e Xbox. Una demo per Nintendo Switch 1 e 2 arriverà in un secondo momento.

Oltre a queste due novità, è stato pubblicato un nuovo trailer che potete vedere qui sotto, che offre un altro assaggio della straordinaria e sorprendente direzione artistica e del level design utilizzati nel progetto.

