Planet of Lana II debutterà su Nintendo Switch 2 al momento del lancio

Quando Wishfully Studios ha annunciato il sequel Planet of Lana all'inizio di quest'anno, lo sviluppatore ha rivelato che il sequel indie sarebbe stato lanciato su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, tutti nel 2026. Non c'è stata alcuna menzione di come il gioco avrebbe affrontato il sistema ibrido successore di Nintendo, in parte a causa del fatto che l'annuncio è arrivato prima del lancio della console. La buona notizia è che Planet of Lana II: Children of the Leaf trarrà vantaggio da questo sistema.

Come rivelato da Wishfully dal momento che, Planet of Lana II riceverà un'edizione Switch 2 che verrà lanciata in linea con le altre edizioni del gioco. La data esatta di uscita non è stata commentata ulteriormente, poiché ci è stato semplicemente detto che la finestra di inizio 2026 rimane intatta.

Se non l'hai già fatto, dai un'occhiata al trailer di annuncio di Planet of Lana II qui sotto.