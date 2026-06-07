Planet Zoo 2 Anteprima: Un ambizioso sequel che eleva la formula di Planet

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La scorsa settimana, Frontier Developments ha annunciato ufficialmente il tanto atteso sequel di Planet Zoo. Considerando che Planet Coaster ha avuto relativamente poco di poco un sequel dedicato, non è esattamente una sorpresa che questo gioco seguisse la stessa linea, ma comunque, vedere come Frontier avesse ampliato e migliorato la sua formula Planet in senso zoologico ha portato a una rivelazione avvincente.

Quindi sì, Planet Zoo 2 è reale e in arrivo, con il gioco previsto per il lancio su PC, PS5 e Xbox Series X/S questo autunno, il 13 ottobre. Abbiamo visto il trailer di annuncio, sappiamo che il gioco debutterà a un costo piuttosto accessibile di £39,99 per la sua edizione standard, e ora possiamo ampliare tutto questo condividendo anche alcune impressioni di non intervento dopo aver partecipato a una sessione demo guidata dai talentuosi di Frontier.

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Immediatamente, dopo essere stato immerso in questa sessione di gioco guidata, il primo pensiero che mi ha colpito è stato quanto questo sequel sia bello dal punto di vista visivo. La serie Planet non è mai stata brutta, ma il salto da Planet Zoo a Planet Zoo 2 ricorda il salto da HD a 4K. Ogni dettaglio, che si tratti della pelle ruvida di un alligatore, delle singole piume di un tucano, del modo in cui la luce si rifratisce sott'acqua, di come ogni curva di rocce e terreni risalti, persino dei dettagli aggiuntivi dei turisti e dei visitatori del parco, tutto è di qualità molto superiore.

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Questo è così evidente quando Planet Zoo 2 viene eseguito su una nuova versione del Cobra Engine di Frontier, che ha permesso agli sviluppatori di offrire un "enorme salto" nella fedeltà visiva, ma anche di attingere a tecniche avanzate di illuminazione che, per estensione, significano un miglioramento delle ombre, dell'occlusione, dell'illuminazione generale, tutti elementi che si combinano con la risoluzione migliorata per creare un gioco semplicemente stupefacente. E lo dico davvero, perché questo gioco ha davvero l'aspetto giusto.

I miglioramenti visivi non sono solo miglioramenti vuoti a grafica e illuminazione, poiché i dettagli più fini rischiano, con animali più vivaci che mai, biomi e luoghi di parco che sembrano quasi reali, corpi d'acqua che ricevono un enorme miglioramento. E ancora una volta, non si tratta solo dei cambiamenti estetici dei vari elementi, poiché Frontier ha voluto migliorare la fisica, le animazioni e le meccaniche al centro del gioco.

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Quello che intendo è che ora gli animali si muovono in modo più dinamico, spostandosi tra aree che possono effettivamente raggiungere senza dover avere tendenze codificate e piuttosto robotiche. Le creature esprimono ampi intervalli emotivi e movimenti corporei che rappresentano come si sentono e ciò di cui hanno bisogno per sentirsi soddisfatti e davvero ben custoditi. Questo può essere semplice come uno scimpanzé che si arrampica più liberamente, apri una banana mentre è appeso a testa in giù, o anche una tigre che si raffredda sdraiato in una pozza d'acqua. Lo scopo di queste funzionalità è far sì che il giocatore non abbia davvero bisogno di un'interfaccia utente per dirgli come si sente un animale, dato che basta studiare la creatura.

Questo vale anche per gli altri elementi più ampi del parco di questo seguito, ovvero acquari e voliere dedicati. Sì, ora puoi tenere uccelli e vita marina in recinti dedicati che puoi personalizzare liberamente, dove le creature agiscono dinamicamente, con uccelli che si posano ovunque possano e la vita marina che si muove attraverso archi subacquei. L'unico problema di questo comportamento dinamico è che la convivenza può portare a risultati macabri, il che significa che potresti voler fare attenzione a tenere uccelli rapaci nella stessa area delle specie di uccelli indifesi, lo stesso vale per le creature marine.

Tenendo conto di questi tipi di recinti, Frontier ha migliorato enormemente la sua suite costruttiva in modo che i giocatori abbiano maggiore libertà nel posizionare e manipolare gli oggetti per progettare un parco davvero unico. Tutto è ancora progettato per essere intuitivo e accessibile, ma ora puoi scalare e selezionare gli elementi a tuo piacimento, persino modificando gli interni degli edifici o posizionando Workshop Blueprint creati dalla community, con questa funzione ora integrata nello strumento principale del browser. E parlando prima del comportamento dinamico degli animali, la stessa parola vale per la costruzione degli recinto, dato che Frontier ha posto l'accento sulla personalizzazione, il che significa che se vuoi modificare un'area, puoi farlo senza doverla abbattere e ricominciare da capo. Ad esempio, potresti voler aumentare l'altezza della rete della voliera, un processo che richiede di estendere le travi di supporto. Ora puoi farlo rapidamente senza dover rimuovere prima tutte le altre travi di supporto, poiché il gioco si adatterà dinamicamente a ogni modifica che apporti. È difficile vedere queste modifiche al design come altro che miglioramenti positivi.

Tuttavia, al centro del gioco c'è l'esperienza Planet Zoo che tutti conosciamo e amiamo. L'obiettivo è ancora progettare uno zoo funzionante che sia finanziariamente stabile, divertente per i visitatori, ma anche sicuro e adatto alle creature che ospita. Tutto questo è conservato, ma ora c'è maggiore dettaglio, maggiore profondità meccanica, animali e ospiti più vivaci, e persino modi per goderti la fase successiva della vita di ogni animale. Quello che intendo è che Frontier ha una mappa del mondo che offre non solo luoghi per costruire zoo, ma anche vere e proprie riserve naturali dove puoi trasferire i tuoi animali e rilasciarli in natura per farli vivere le loro giornate nel loro habitat naturale. Abbiamo potuto vedere la riserva della Grande Valle del Rift africana, dove zebre e altre creature iconiche vagavano libere con una presenza umana quasi nulla. È un modo meraviglioso per elevare la parte conservazione del percorso Planet Zoo.

Per farla breve, sembra che Frontier abbia fatto un grande successo con questo sequel. Lo studio è immensamente talentuoso nel creare questo tipo di giochi e questo sequel dimostra come continua a iterare e migliorare una formula consolidata che funziona. Zoo Tycoon può essere un ricordo del passato, ma Planet Zoo è una degna serie successore e questo sequel potrebbe essere uno dei più grandi giochi di simulazione zoologica che avremo il lusso di giocare. Ed è qui che sta il problema, dato che non abbiamo ancora provato a provare con le mani pratiche Planet Zoo 2, quindi restate sintonizzati per altre informazioni mentre ci avviciniamo al lancio di ottobre e senza dubbio potremo vedere di più da questo progetto.