Plants vs. Zombies: Replanted

Uno degli argomenti più caldi nell'industria dei videogiochi moderna ruota attorno all'idea di rimasterizzare e rifare i titoli. A differenza del cinema e della televisione, ad esempio, i videogiochi non hanno la stessa longevità a causa dei nuovi progressi e modifiche hardware che rendono sempre più difficile l'accesso ai titoli più vecchi. A tal fine, abbiamo assistito a una massiccia espansione sul fronte della rimasterizzazione e del remake, ma questo porta alla domanda se un gioco abbia mai bisogno di questo trattamento.

Immettere Plants vs. Zombies. Una decina di anni fa, probabilmente avevi installato questo gioco di strategia sul tuo smartphone e scheggiavi i livelli mentre eri in treno o qualcosa di simile. È stata una formula unica e di successo che ha catturato l'attenzione di milioni di persone, tanto che EA ha acquisito lo sviluppatore PopCap e poi ha ampliato il franchise con sparatutto multiplayer più ambiziosi. Ma il cuore di PvZ è sempre stato il gioco di strategia originale, che ora viene migliorato con un'aggiunta di Replanted che migliora la grafica e aggiunge contenuti extra. Ma ancora una volta, dato che puoi ancora scaricare il gioco originale sul tuo cellulare, vale la pena spendere £ 18 su questa versione Replanted ?

Per cominciare, £ 18 è un prezzo piuttosto conveniente per un videogioco, in particolare un gioco di strategia divertente e facile da imparare come PvZ. Tuttavia, non stiamo parlando di un remake dall'alto verso il basso che sembra notte e giorno diverso dall'originale. Si tratta di un gioco rimasterizzato con grafica HD e alcuni extra sparsi sopra, quindi l'argomento secondo cui questa versione del gioco non è davvero necessaria è molto vivo. Non è la stessa cosa di Metroid Prime Remastered, dove giocare al gioco originale richiede hardware datato che molti consumatori potrebbero non avere più a portata di mano, il che significa che un aggiornamento HD di base è in qualche modo una necessità.

Tuttavia, il gameplay di base è eccellente e rimane molto divertente. PvZ ha sempre raggiunto quel grande equilibrio tra la strategia arcade e la complessità che deriva dall'aumentare costantemente la difficoltà attraverso nuovi nemici e cambiamenti ambientali. Quella che inizia come una semplice difesa della corsia su un prato stabile e ben curato si trasforma presto in una guerra acquatica, buffonate notturne e persino livelli in cui non hai alcun terreno in cui coltivare le piante. Il Adventure Mode offre una campagna ben strutturata che insegna le basi e poi ti chiede di metterle in pratica in scenari sempre più complessi, e ha funzionato nel 2009 e funziona altrettanto bene oggi.

Ci sono innumerevoli piante da mettere a frutto, diversi tipi di nemici da superare e persino una progressione appagante e gratificante. E a questo si aggiungono i divertenti livelli simili a minigiochi. Wall-Nut Bowling ritorna ed è altrettanto divertente, ma ora ci sono una serie di minigiochi aggiuntivi da padroneggiare, tra cui mescolare le cose con gli zombie con le teste delle piante in modo che possano combattere contro le tue difese. Queste modalità sono anche i punti salienti e prolungano il divertimento e ti tengono impegnato nell'azione. Se questi non fossero abbastanza per entusiasmarsi, ora c'è una modalità cooperativa, una modalità hardcore e persino un roguelike da affrontare, ognuno dei quali cambia leggermente la formula e chiede qualcosa di diverso a te come giocatore. Ancora una volta, sono aggiunte divertenti e notevoli, ma queste e la revisione grafica di HD fanno abbastanza per giustificare l'acquisto di una nuova copia di PvZ ?

Questo è il punto in cui sta il problema, perché mentre non si può negare che ci sono miglioramenti e che le nuove aggiunte sono divertenti, non sono funzionalità decisive e l'originale PvZ è altrettanto divertente di questa edizione aggiornata. Hai bisogno di una modalità roguelike o di una grafica HD per crogiolarti nella brillantezza di questo gioco? Nei miei libri, per niente. Questo è Plants vs. Zombies come lo conosci e lo ami, nello stesso modo in cui puoi ancora accedervi facilmente altrove, il che significa che non è davvero necessario spendere £ 18 per ottenere ancora una volta la stessa esperienza, anche se ora ha una mano di vernice lucida spennellata su di esso.

