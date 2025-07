Platonic: Stagione 2

HQ

Seth Rogen e Rose Byrne sono i protagonisti di una serie comica con i piedi per terra su due amici adulti che affrontano le prove e le tribolazioni della vita a Los Angeles. Non c'è molto che possa davvero andare storto in questa idea, ma lo stesso si potrebbe dire del fatto che Platonic sia un po' sicuro e a volte telefonato, ed è più o meno come mi sono sentito dopo aver visto la prima stagione dello spettacolo comico di Apple TV+ quando è arrivato nel 2023. È stato piacevole e divertente con buoni momenti comici abbinati a sviluppi emotivi? Indubbiamente. Ma lo considero uno dei migliori di Apple, un progetto memorabile che può andare in punta di piedi con The Studio, se ci atteniamo al tema della commedia? Non proprio. Questo non ha cambiato il fatto che Platonic è uno spettacolo divertente e la seconda stagione lo afferma semplicemente.

Questa seconda stagione riprende subito dopo la prima e vede Will di Rogen e Sylvia di Byrne affrontare per la prima volta il matrimonio di Will con la sua collega di lavoro Jenna, una situazione che esplora ulteriormente le dinamiche interne di questa serie. Essenzialmente, al centro di Platonic c'è la questione se due adulti di generi diversi possano essere amici intimi o se le loro visioni uniche della vita abbiano un impatto troppo grande l'una sull'altra perché sia salutare e confortevole per i loro partner. Questo problema viene immediatamente sollevato quando Jenna inizia a scoprire che la connessione di Sylvia con Will è un problema, qualcosa che porta a ogni sorta di folli peripezie e momenti che alla fine si dipanano in un ammasso di caos.

In mezzo alla follia ci sono diversi incontri e situazioni stupide che generano piccole risate e sorrisi, battute e giochi di parole innocui e spiritosi che rafforzano le fondamenta comiche di Platonic lasciando spazio a pezzi più grandi di set slapstick che definiscono la stagione. Diciamo solo che l'incidente del golf nel trailer non è uno dei tanti momenti folli come questo in questa stagione, è una rarità poiché il secondo lotto di episodi - particolarmente vicino alla fine della stagione - si concentra maggiormente sullo sviluppo e la crescita del personaggio. È una stagione più matura in un certo senso per questo motivo, poiché trascorre meno tempo a cercare di farti ridere frequentemente e più tempo a connettersi con i suoi personaggi principali che attraversano ogni sorta di alti e bassi, riflettendo la vita in tutta la sua euforia e miseria.

È questa la strada giusta da percorrere per Platonic ? Credo di sì. Sembra più onesto e reale, e ogni episodio ha una direzione chiara, spingendo ogni personaggio verso un momento o un vero cambiamento e sviluppo. Ma questo avviene al costo di Platonic che si sentono sempre più simili a quasi tutte le altre Apple TV+ serie comiche che sono state realizzate, sia Shrinking, Mythic Quest, Stick... C'è una formula che funziona chiaramente per i fan di questi tempi, e a parte The Studio che capovolge il copione su quello, Apple TV+ offre molte opzioni che rientrano in questa categoria, con Platonic che è un altro esempio.

Detto questo, Rogen e Byrne sono protagonisti efficaci e carismatici che rimbalzano molto bene l'uno sull'altro. Gestiscono senza sforzo i lavori principali per Platonic, rendendoti interessato a saperne sempre di più su Will e Sylvia, qualcosa che a volte viene accentuato e migliorato dal cast di supporto. Luke Macfarlane, per esempio, interpreta bene lo spensierato marito di Sylvia, Charlie, ma alcuni dei membri aggiuntivi del cast iniziano a sembrare un po' estenuanti da seguire man mano che la stagione procede, agendo come caricature abusate, come l'insopportabile mamma di Los Angeles di Carla Gallo, Katie, o il giovane dirigente di Hollywood rumoroso e satirico di Aidy Bryant. A volte è un po' troppo e ti fa rimpiangere i periodi in cui Will e Sylvia (e persino Charlie) sono al centro della scena.

Per farla breve, se avete visto la prima stagione di Platonic, questo secondo ciclo di episodi è un'esperienza molto simile, anche se con un tono e una struttura leggermente più maturi. C'è ancora un sacco di commedia divertente di cui ridere, c'è un'emozione che ti tira le corde del cuore e a volte ti frustra, e al centro c'è ancora la stessa eccellente dinamica tra due fantastici protagonisti che li rendono la visione facile e divertente. È perfettamente bello e insignificante la televisione, il comfort food in tutto e per tutto, e a volte è tutto ciò di cui noi spettatori abbiamo bisogno.