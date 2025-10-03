HQ

Parker è un fantastico figlio di puttana. Oscuro, super-cinico, malvagio, mortale, intelligente, violento e spietato, può anche essere premuroso, responsabile, generoso e divertente. Quando Parker come personaggio è ritratto correttamente, rendendo giustizia alla versione del libro un tempo così elegantemente realizzata da un certo Donald E. Westlake (che ha scritto i libri sotto il nome di "Richard Stark"), è fantastico. Mel Gibson, in particolare, lo ha dimostrato quando ha interpretato perfettamente Parker nel meraviglioso Payback di Brian Helgeland. È così che Parker dovrebbe comportarsi, agire, pensare e ragionare. La sua prosa cinica, la lingua tagliente e il comportamento spesso scandalosamente calmo sono mescolati con un debole per la violenza. Violenza violenta, incisiva, disinvolta - in abbondanza. Il fatto che la società Helgeland/Gibson non abbia realizzato più di un film di Parker è di per sé una tristezza. C'è così tanta roba buona lì, nei libri, e senza dubbio avrebbero potuto costruire sulla lotta intrisa di noir contro The Outfit e altra feccia che Parker stava combinando, lì.

C'è poca o nessuna chimica tra gli attori e Wahlberg sbaglia sempre completamente nel ruolo di Parker.

Play Dirty non è basato su uno specifico libro di Parker, ma mescola e abbina parti ben scelte da quattro di essi, secondo lo scrittore e regista Shane Black. Black si è fatto un nome come sceneggiatore di Arma Letale, L'ultimo esploratore, The Predator e successivamente Kiss Kiss Bang Bang e The Nice Guys, e probabilmente sarebbe l'uomo giusto per rendere giustizia a Parker, almeno sulla carta. L'idea iniziale era che Play Dirty avrebbe avuto un Robert Downey Jr dalla parlantina veloce nel ruolo principale e che la sceneggiatura sarebbe stata resa più oscura e cinica per un'uscita cinematografica, ma ciò non è accaduto. Invece, la versione di Shane di Parker ha trovato una casa con Amazon Prime e il loro accordo multi-film con Mark Wahlberg ha contribuito a mettere l'attore di Boogie Nights/Max Payne nei panni del protagonista, qualcosa che non sarebbe mai dovuto accadere.

Il super-cinismo brevettato dei libri è, nella versione di Amazon, per lo più sostituito da brutte battute di ciccia.

Questo perché a Mark manca tutto il carisma dello schermo, e lo ha sempre avuto. Come in Max Payne, Me Time, Spenser Confidential, The Union, Father Stu o Family Plan, Wahlberg interpreta un solo ruolo, se stesso, e lo fa senza un briciolo di carisma o presenza, il che spesso fa sembrare i suoi blockbuster molto pubblicizzati piatti, senza vita e privi di potere e fascino da star. Lo stesso vale per il caso. L'interpretazione di Wahlberg di Parker è la stessa di quando ha interpretato tutti gli altri suoi ruoli poco ispirati, e il comportamento cinico del personaggio e la personalità tranquilla ma dura sono andati perduti.

Anche la storia è una storia di rapina molto ordinaria. I cattivi si fregano a vicenda dopo una grande rapina in banca, ma si uniscono (misericordiosamente) e alla fine accettano di non uccidersi a vicenda per tradimento e slealtà, ma decidono invece di aiutarsi a vicenda a portare a termine un'ultima grande rapina insieme. Lo abbiamo visto in Red Notice. L'abbiamo visto in Lift di Kevin Hart e in altri 8700 film - e lo stiamo vedendo ora in Play Dirty, che è l'ennesimo nella linea di anteprime direct-to-streaming piatte, stupide, poco originali e senz'anima su cui nessuno ha bisogno di perdere tempo. Shane ha certamente ravvivato la sceneggiatura con i suoi dialoghi frenetici brevettati e un sacco di umorismo nero, ma dal momento che Wahlberg in particolare non è in grado di consegnarlo, la maggior parte delle scene cade piatta. Sarebbe stato utile se le scene d'azione avessero funzionato, ma in realtà non lo fanno nemmeno perché molte di esse sono assistite da AI/GC e a metà sembrano più filmati di Uncharted 3 che altro. Ci sono chiaramente effetti peggiori che si possono trovare nel mondo del cinema, ma ciò non cambia il fatto che la cavalcata d'azione in Play Dirty sembra essere finta, fino in fondo.

Parker, come personaggio, merita molto di meglio di questo e ci sono poche volte in cui il potenziale e il talento sono stati sprecati più di qui. Se tralasciamo lo stesso Mister No-Charisma nel ruolo principale, che raramente ho trovato a lavorare come "protagonista", allora ovviamente Shane Black è per molti versi brillante, proprio come il compositore Alan Silvestri, il direttore della fotografia Philippe Rousselot e lo scenografo Owen Paterson. C'è un sacco di talento qui, ma non importa quando il risultato finale è lo stesso brutto pasticcio che profuma di TV di tanti altri di questi insipidi film in streaming.

