Play-in NBA giorno 1: Warriors, Grizzlies, Hawks e Magic lottano per la sopravvivenza stasera

HQ

I play-in NBA iniziano domani e c'è molta eccitazione per questo mini-torneo, introdotto nel 2020 come un modo per aggiungere più eccitazione prima dei play-off... Ciò assicura che ogni squadra lotti fino alla fine per il miglior posto possibile nella stagione regolare.

Martedì (ora americana) vedrà la settima e l'ottava migliore squadra di ogni conference sfidarsi per ottenere una qualificazione diretta per i play-off. A ovest, due pezzi grossi come i Memphis Grizzlies e i Golden State Warriors (alle 3:00 BST, 4:00 CEST di mercoledì 16 aprile). Ja Morant contro Stephen Curry, in una partita che l'esperto di NBA.com Steve Aachburner prevede che andrà a favore dei Warriors, perché i Grizzlies hanno perso tutte e otto le partite in California in questa stagione.

Il vincitore sarà piazzato contro gli Houston Rockets nei play-off, e il perdente dovrà giocare una partita di play-in successiva, contro i vincitori dei Sacramento Kings (noni nella stagione regolare) e dei Dallas Mavericks (decimi).

A est, gli Atlanta Hawks affronteranno gli Orlando Magic, alle 00:30 BST dell'1:30 CEST di mercoledì. Il vincitore sarà piazzato contro il campione dell'anno scorso, i Boston Celtics, nei play-off. La perdente affronterà i Miami Heat o i Chicago Bulls, per ottenere l'ultimo posto nei play-off, contro la migliore squadra dell'Est, i Cleveland Cavaliers.