Play-off a eliminazione diretta della Champions League femminile: Duelli questa settimana per Real Madrid, Arsenal, Juventus...

La UEFA Women's Champions League completa questa settimana le partite di play-off del turno a eliminazione diretta, con partite mercoledì e giovedì per decidere le quattro squadre che si uniranno alle altre quattro quarti di finale nella competizione.

Barcellona, Lione, Chelsea e Bayern Monaco sono rivali in attesa, e probabilmente saranno affiancati dall'Arsenal, che ha travolto il Leuven 4-0 in trasferta la scorsa settimana, e dal Manchester United, che ha sconfitto l'Atlético de Madrid 3-0 la scorsa settimana, anch'esso in trasferta.

Più aperte sono le partite tra Wolfsburg e Juventus, terminate 2-2 la scorsa settimana, e il duello tra Real Madrid e Paris FC, anche se il Madrid ha vinto 3-2, sempre in trasferta, la scorsa settimana.

Ecco tutti gli orari delle partite di questa settimana:

Mercoledì 18 febbraio



Real Madrid vs Paris FC (18:45 CET, 17:45 GMT)



Arsenal vs OH Leuven (21:00 CET, 20:00 GMT)



Giovedì 19 febbraio



Juventus vs Wolfsburg (18:45 CET, 17:45 GMT)



Man United vs Atleti (21:00 CET, 20:00 GMT)



I quarti di finale per la Champions League femminile seguiranno il 24 marzo e il 1° aprile, includendo un altro Clásico a due partite tra Madrid e Barcellona. Le semifinali si terranno il 25 aprile e il 2 maggio, mentre la finale sarà il 23 maggio.