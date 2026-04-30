Play-off NBA: Partite di giovedì e venerdì dopo che Pistons e Rockets sono sopravvissuti e hanno portato al sesto turno

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I play-off NBA dureranno ancora un po', dato che Houston Rockets e Detroit Pistons hanno tenuto a bada Los Angeles Lakers e Orlando Magic e hanno salvato il primo "match point", portando la serie sul 3-2 e portando la sesta partita nella serie al meglio delle sette.

Questi sono stati i risultati delle partite NBA di mercoledì sera:



Detroit Pistons 116-109 Orlando Magic (Orlando conduce 3-2)



Los Angeles Lakers 93-99 Houston Rockets (I Lakers conducono 3-2)



Cleveland Cavaliers 125-120 Toronto Raptors (Cleveland conduce 3-2)



Nei play-off del 2026, nessuna squadra ha ottenuto una sweep totale, ma gli Oklahoma City Thunder e i San Antonio Spurs sono le uniche squadre ad essersi qualificati per le semifinali di Conference; nel caso degli Spurs, ponendo fine a un'attesa di nove anni.

Partite di play-off NBA nel sesto turno

Il sesto turno dei play-off NBA continua immediatamente, con tre partite giovedì sera e tre venerdì sera (anche se controllate gli orari in ora europea).

Knicks, Celtics, Timberwolves, Magic, Cavaliers e Lakers sono a una vittoria dal vincere la serie play-off:



Atlanta Hawks vs. New York Knicks: venerdì 1 maggio, 1:00 CEST, 00:00 BST



Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics: venerdì 1 maggio, 2:00 CEST, 1:00 BST



Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets: venerdì 1 maggio, 3:30 CEST, 2:30 BST





Orlando Magic vs. Detroit Pistons: Sabato 2 maggio, 1:00 CEST, 00:00 BST



Toronto Raptors vs. Cleveland Cavaliers: sabato 2 maggio, 2:00 CEST, 1:00 BST



Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers: sabato 2 maggio, 3:30 CEST, 2:30 BST

