Player.gg presenta un nuovo servizio che permette ai giocatori di scoprire nuovi giochi con maggiore facilità

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Può essere difficile trovare nuovi giochi che ti catturano davvero e che siano esattamente ciò che cerchi. La maggior parte di noi ha almeno due piattaforme chiave su cui preferisce giocare, quindi può essere difficile tenere traccia di tutte le novità che arrivano al di fuori delle uscite AAA che hanno il budget di marketing per sfogarsi. C'è una lacuna per qualcosa che possa aiutare a raccogliere tutte queste informazioni per te, e l'ex dipendente di GameSpot Lucy James, player.gg e Geoff Keighley credono di averla trovata.

James ha annunciato sui social media che avrebbe lasciato GameSpot per intraprendere una nuova attività. Ora sta creando lookingfor.game, una nuova newsletter settimanale in cui mette in evidenza i giochi in arrivo, consegnando demo nelle caselle di posta delle persone. Il conduttore di SGF Geoff Keighley ha anche condiviso la notizia sui suoi social, spiegando che lookingfor.game non sarà solo James a inviare un'email con i suoi giochi preferiti della settimana. Sta anche collaborando con la piattaforma di playtest player.gg, che mira a creare una piattaforma molto più efficace per scoprire i giochi, indipendentemente dalla piattaforma.

Tutto si riduce a FirstLook, una piattaforma che mette al primo posto il giocatore di player.gg che collabora con James per aiutare a creare raccomandazioni per i giocatori oltre a fornire loro più elementi per la loro wishlist. Invece, li aiuterà a trovare Discord, playtest e altro ancora.

L'attenzione particolare di James sarà mettere in evidenza progetti indie che possono facilmente sfuggirci alla visione. "Volevo intraprendere qualcosa nel mondo dei giochi indie, e quando tutto si allineava con Geoff e FirstLook, sapevo che dovevo solo fare il salto. Il supporto per la mia copertura indie su Friends Per Second mi ha rassicurata che c'è un pubblico per lookingfor.game, e sono entusiasta di costruire una community e iniziare a condividere giochi fantastici," ha detto a Kotaku.

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