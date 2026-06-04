PlayerUnknown Productions sta licenziando il personale e "fermando lo sviluppo" di Prologue: Go Wayback!

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È stato confermato che lo sviluppatore PlayerUnknown Productions, creato dal creatore di PUBG: Battlegrounds Brendan Greene, è destinato a subire un ridimensionamento, con un numero poco chiaro di personale che sarà licenziato nel prossimo futuro.

Ciò è stato confermato in una dichiarazione su Steam, che sottolinea che lo sviluppatore "ha dovuto prendere una decisione difficile per ristrutturare il nostro studio in un team più piccolo" e, per questo motivo, la decisione successiva è di fermare lo sviluppo di Prologue: Go Wayback!

Il gioco non completerà il suo percorso in Early Access e, dato che questa è la situazione, lo sviluppatore intende rendere il progetto gratuito per i fan, esplorando anche rimborsi per chi ha acquistato una copia.

Si dice che c'è speranza che lo studio torni al gioco in futuro, riprendendo il progetto che Greene ci ha descritto come "crack". Ma per i giorni immediati a venire, la "priorità principale al momento è supportare i nostri dipendenti durante questa difficile transizione."

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