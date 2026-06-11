Playground ci regala oltre mezz'ora di gioco Fable

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Recentemente abbiamo potuto riportare che il prossimo simulatore di mondi fiabesco di Playground Games Fable è stato rimandato al prossimo anno, ma ciò non ha impedito al team britannico di pubblicare una demo di gameplay sostanziosa del gioco. Oltre mezz'ora di avventura, con la traccia di commenti degli Associate Game Directors William Kennedy e Craig Littler, è presente nel menu. In esso possiamo accompagnarci in un tour guidato attraverso Oakshire, una delle sei regioni di Albion, e vedere in azione i numerosi sistemi sinergici del gioco.

Abbiamo dimostrazioni di come funziona il sistema di reputazione tra i tanti NPC, quali ostacoli dovrai superare per corteggiare potenziali interessi amorosi, come acquistare aziende e cosa può fare il giocatore per gestirle. Incontriamo persino un maiale parlante insolitamente affascinante, che preferirebbe non finire come cena.

Fable è previsto per l'uscita su Xbox, PlayStation 5 e PC il 23 febbraio e potete guardare il video qui sotto. Vai pure a dire la tua opinione, pensi che il gioco sarà all'altezza delle aspettative?