Playground Games rivela grandi piani post-lancio per Forza Horizon 6

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Forza Horizon 6 è partito con un inizio incredibilmente forte, con oltre sei milioni di giocatori appena due giorni dopo la sua ampia uscita, oltre a un debutto storicamente solido su Steam per un titolo Xbox Game Studios. Ma Playground Games non sembra ancora rilassarsi sulla campagna digitale giapponese.

In un nuovo post, lo studio ringrazia i giocatori per l'accoglienza e condivide un po' di ciò che arriverà dopo. Prima di tutto, continuano a lavorare su miglioramenti tecnici, in particolare sul lato PC dove alcuni giocatori hanno segnalato crash e problemi di caricamento. È già stato rilasciato un hotfix per i cosiddetti errori di "Caricamento Invalido", ma altre correzioni sono in arrivo nei prossimi aggiornamenti.

Sul fronte dei contenuti, la prima serie Festival Playlist, "Welcome to Japan", è già iniziata con nuovi eventi e premi. D'ora in poi, vengono promessi aggiornamenti mensili, con nuove auto, funzionalità e altri contenuti. I giocatori Premium potranno anche aspettarsi il Car Pack "Italian Passion" a luglio, così come le due espansioni incluse nella Premium Edition e Premium Upgrade.

In altre parole, Forza Horizon 6 sembra essere partito alla grande, ma l'auto è quasi sempre parcheggiata per la stagione. Piuttosto, sembra che Playground Games voglia continuare a riempire il Giappone di nuove chiavi, nuove strade e ancora più motivi per guidare troppo veloce in ambienti perfetti da cartolina.

Sei uno dei più di sei milioni di giocatori che hanno fatto il loro lavoro in Forza Horizon 6 ?