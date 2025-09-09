Playoff LEC Summer 2025: KOI e G2 Esports confermati per i Mondiali

HQ

Mentre ci sono ancora sei partite da giocare nel LEC Summer 2025 Playoffs e c'è ancora molta strada da fare prima che un vincitore venga infine incoronato e deciso, con il modo in cui è strutturato il formato, sappiamo già dove vengono distribuiti due dei tre Worlds slot 2025.

Il motivo è che ora la finale del girone superiore è bloccata, con il vincitore che avanzerà alla finalissima e il perdente che scenderà solo nella finale del girone inferiore, il che significa che nel peggiore dei casi una di queste due squadre finirà terza assoluta e otterrà comunque un biglietto per Worlds.

Per quanto riguarda chi siano queste squadre, una è G2 Esports e l'altra è KOI, che si è assicurata il suo posto nella finale del girone superiore ieri quando ha battuto Fnatic in una partita serrata e dura. Questo risultato significa anche che il terzo e ultimo slot Worlds per la LEC andrà a Fnatic, GiantX, Karmine Corp o Team Vitality, con ogni squadra ora in una serie di partite a eliminazione diretta in cui dovrà vincere le prossime due partite per raggiungere la finale del girone inferiore e assicurarsi il biglietto Worlds.

Chi pensi sarà il terzo partecipante LEC Worlds ?