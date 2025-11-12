PlayStation 5 continua a vendere a un ritmo impressionante, ora ha spedito più unità di qualsiasi Xbox di sempre

HQ

Se hai bisogno di una prova che Sony e Microsoft operano a livelli molto diversi quando si tratta di vendere console per videogiochi, l'ultimo rapporto finanziario di Sony è un ottimo posto dove guardare.

Gli ultimi dati trimestrali confermano che la PS5 ha spedito altri 3,9 milioni di unità nel secondo trimestre dell'anno fiscale, che con un po' di calcoli approssimativi dovrebbe ora vedere la console attestarsi a circa 84,2 milioni di unità.

Per riferimento, questo è sufficiente per vedere la PS5 diventare la nona console per videogiochi più venduta di tutti i tempi, giocandola a qualche milione di distanza da PS3 (con il Natale in arrivo, questo record sicuramente non durerà a lungo...) e anche ora davanti alla Xbox più venduta di sempre, la Xbox 360, che ha totalizzato circa 84 milioni di unità vendute durante la sua vita.

Tuttavia, non dovremmo aspettarci che la PS5 salti molto più in alto nella lista di tutti i tempi per un po' di tempo, dato che al settimo posto c'è la Wii con poco più di 101 milioni di unità vendute. Mentre Sony tende a vedere un afflusso di vendite durante il terzo trimestre dell'anno fiscale (quello che include il Natale), il terzo trimestre dello scorso anno ha visto quasi 10 milioni di unità spostate, quindi avrebbe bisogno di muoverne un bel po' di più se intende battere il Wii del suo livello e diventare una console da 100 milioni di vendite entro la fine di questo anno fiscale.