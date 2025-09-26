PlayStation 5 è la console più redditizia che Sony abbia mai realizzato

HQ

La PlayStation 5 ha fatto guadagnare a Sony più soldi di qualsiasi altro predecessore della console. Nonostante non abbia venduto tante unità come la leggendaria PlayStation 2 o la popolarissima PlayStation 4, l'ultimo pezzo di hardware di Sony le ha eclissate tutte.

Questo è secondo Hideaki Nishino, che al Tokyo Game Show (tramite TheGamer) ha rivelato le statistiche di quanti soldi ha guadagnato ogni generazione di PlayStation. La PlayStation originale ha incassato a Sony 24 miliardi di dollari, la PS2 a 44 miliardi di dollari, la PS3 a 71 miliardi di dollari, PlayStation 4 a sbancare con 107 miliardi di dollari e poi PlayStation 5 a batterli tutti con 136 miliardi di dollari. Vale la pena notare che il tasso di cambio medio è stato calcolato come parte dell'equazione che compone queste cifre.

Questi numeri contengono proiezioni per l'anno fiscale in corso, che potrebbero non andare del tutto secondo i piani, ma le cifre mostrano che forse le vendite di console non sono tutto al giorno d'oggi. Sony guadagna un sacco di soldi attraverso gli abbonamenti e si sta impegnando di più per rendere PS Plus un affare migliore per i consumatori, in qualche modo simile a Game Pass.