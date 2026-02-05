PlayStation 5 ha raggiunto oltre 92 milioni di unità vendute, superando le vendite a vita della PS3

HQ

Le ultime informazioni finanziarie di Sony sono state condivise e ora conosciamo i dati di vendita più recenti relativi alla console PlayStation 5. Dopo aver raggiunto circa 84 milioni di unità a novembre, rendendo la piattaforma più venduta di qualsiasi Xbox di sempre, ora, nei tre mesi successivi e includendo il frenetico periodo delle festività, sono state spedite altre otto milioni di unità, portando le vendite nel corso della vita del dispositivo a oltre 92 milioni.

Per riferimento, ora è più di quanto la PS3 abbia mai raggiunto, con quella console che si attesta a circa 87,4 milioni di unità vendute, mentre la PS5 tiene anche il passo con la PS4, che ha venduto circa 94,4 milioni di unità nello stesso periodo.

Va detto che il 2026 sarà probabilmente un anno molto redditizio per le vendite di Sony e PS5, poiché il lungo percorso Grand Theft Auto VI, che non uscirà su PC al debutto, porterà probabilmente a un grande aumento delle vendite di console a novembre e nei prossimi mesi, così che i fan siano pronti a vivere l'epica di Rockstar. A tal fine, non sarebbe sorprendente vedere 20 milioni di unità PS5 vendute in quest'anno solare, portando il totale ben oltre la soglia dei 110 milioni, vedendo la PS5 spodestare la Wii e la PlayStation originale, e vedere la PS5 proprio sulla coda delle vendite a vita della PS4.

Non ci aspettiamo nemmeno una PS6 prima del 2028, a differenza della prossima Xbox che potrebbe debuttare nel 2027, il che significa che c'è ancora molto tempo perché la PS5 continui a salire nella classifica delle console più vendute di sempre.