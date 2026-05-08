PlayStation 5 si avvicina ai 94 milioni di copie vendute

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Il rapporto finale per l'ultimo anno finanziario è stato condiviso da Sony, il che significa che ora abbiamo una serie di ulteriori informazioni che evidenziano come si è comportata l'attività PlayStation negli ultimi mesi.

Dopo che le vendite totali della PS5 hanno superato i 92 milioni all'inizio di febbraio, è stato confermato che sono stati trasferiti altri 1,5 milioni di dispositivi, portando il totale della PS5 a quasi 94 milioni. Questo riflette ancora in parte il tasso di vendita della PS4, ma a questo punto del ciclo di vita è indietro di qualche milione di unità.

Va anche detto che le vendite della PS5 in quest'ultimo trimestre sono diminuite di quasi il 50% rispetto allo stesso trimestre dell'ultimo anno finanziario. Il quarto trimestre dell'anno fiscale 2024 ha visto la spedizione di 2,8 milioni di PS5, mentre il quarto trimestre dell'anno fiscale 25 ne ha registrate solo 1,5 milioni, completando questo un confronto anno su anno in cui la PS5 ha effettivamente superato il proprio successo nei primi due trimestri dell'anno e poi è rimasta insufficiente negli ultimi due trimestri.

In totale, sono state trasferite 16 milioni di PS5 nell'ultimo anno finanziario, in calo di 2,5 milioni rispetto ai 18,5 milioni trasferiti nell'anno fiscale 2024.