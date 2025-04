PlayStation annuncia la data di uscita di ottobre per Ghost of Yotei

HQ

Gli eventi sembrano essersi mossi velocemente questa mattina di aprile, perché se qualche ora fa avevamo detto che Taiwan aveva classificato Ghost of Yotei nel paese, ora PlayStation ha confermato senza tante cerimonie sui suoi social network che il gioco uscirà il 2 ottobre, in esclusiva per PlayStation 5.

Inoltre, abbiamo anche una breve anteprima degli Yotei Six, i principali antagonisti a cui la protagonista femminile, Atsu, darà la caccia in una storia di Vendetta in cui non possiamo fare a meno di vedere alcuni parallelismi con Kill Bill. Questi nemici sono soprannominati Il Serpente, Il Drago, Il Ragno, L'Oni, La Kitsune, così come il loro apparente leader, Saito.

Un annuncio così prematuro, senza aspettare un evento come un PlayStation Showcase, uno State of Play o anche un Summer Game Fest, può sembrare un po' strano, ma forse è stata una mossa rapida per riempire rapidamente uno spazio vuoto con uscite importanti. Forse questo è solo un velato indizio che non dovremmo aspettarci Grand Theft Auto VI in questo periodo.

In ogni caso, è bene confermare che Ghost of Yotei ha una data di uscita e non vediamo l'ora di tuffarci ancora una volta nel bellissimo universo samurai di Sucker Punch.