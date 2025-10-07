PlayStation cancella le date rimanenti del suo tour The Concert negli Stati Uniti

HQ

Per celebrare i 30 anni di PlayStation, Sony ha lanciato un enorme tour mondiale di concerti dal vivo, con l'obiettivo di portare le città di tutto il mondo per eseguire canzoni e brani dei numerosi videogiochi e serie PlayStation. PlayStation: The Concert, come era noto, è iniziato con un tour nel Regno Unito e in Europa, il tutto prima di attraversare l'oceano per una serie di date negli Stati Uniti. Questa fase del viaggio non proseguirà.

Secondo VGC, il resto del tour americano è stato cancellato. A quanto pare c'erano ancora piani per visitare molte grandi città, che si tratti di Atlanta, Cleveland, Detroit, Charlotte, New York, Philadelphia, Washington DC, Chicago, Boston e altre ancora, e questa non è nemmeno la prima volta che lo spettacolo ha avuto un rallentamento, poiché molte delle date europee previste per l'inizio di quest'anno sono state posticipate all'estate del 2026.

Non è chiaro cosa significhi questa cancellazione per il tour più ampio, ma il sottoscritto ha davvero partecipato all'evento di Manchester nella primavera del 2025 e, rispetto ad alcuni concerti di videogiochi, non ha esattamente impressionato a causa della mancanza di un'orchestra dal vivo completa, di una strana arte dell'intelligenza artificiale e di un altro focus sull'IP chiave di PlayStation (The Last of Us, Horizon, God of War, Ghost ) dei giorni nostri, il che significa che non sembrava davvero una celebrazione dei 30 anni della piattaforma console...

Gli organizzatori commentano questa cancellazione aggiungendo: "Il nostro team ha dedicato molto tempo allo sviluppo di questo progetto e condividiamo la delusione dei fan che non potranno più partecipare. Estendiamo i nostri più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno sostenuto lo spettacolo e apprezziamo la vostra comprensione nel prendere questa difficile decisione".