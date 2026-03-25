PlayStation chiude lo studio partner di prima parte Dark Outlaw Games

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Sebbene Epic Games abbia fatto la maggior parte delle notizie ieri, dopo aver licenziato 1000 persone e fatto apparire il futuro di Fortnite un po' più cupo di pochi giorni fa, PlayStation ha anche recentemente subito alcuni licenziamenti. In particolare, sembra che l'azienda abbia chiuso lo studio partner di prima parte Dark Outlaw Games.

Questo arriva tramite Jason Schreier di Bloomberg, che ha dato la notizia su Bluesky. Questo non è ancora stato confermato ufficialmente da PlayStation o Dark Outlaw Games. Lo studio è stato fondato dall'ex lead di Call of Duty Jason Blundell, che in passato aveva fondato un altro studio PlayStation. Deviation è stata chiusa nel 2024.

Schreier ritiene che questo sia solo una parte dei tagli previsti per PlayStation, dato che anche l'azienda vuole allontanarsi dallo sviluppo mobile. Si segnala che circa 50 persone siano state licenziate in totale.