PlayStation conferma l'assenza alla Gamescom... di nuovo

Se speravate che i tre grandi fossero alla Gamescom il mese prossimo, forse vorreste tenere un po' a freno queste speranze. Xbox e Nintendo saranno presenti allo show, ma ancora una volta Sony decide di lasciarsi sfuggire.

Come confermato in una conversazione con l'outlet tedesco GamesWirtschaft, Sony non sarà presente alla Gamescom 2025. "Sony Interactive Entertainment (SIE) non ha attualmente in programma di esporre alla Gamescom 2025. Tuttavia, non vediamo l'ora di ricevere contenuti e uscite entusiasmanti entro la fine dell'anno", si legge nella dichiarazione di Sony.

L'ultima volta che la squadra blu è stata presente a uno spettacolo della Gamescom è stato nel 2019. Ciò significa che, per il sesto anno consecutivo, non avremo accesso ai giochi PS5 first-party in fiera. Se ti capita di essere a Tokyo a settembre, però, potresti avere la possibilità di dare un'occhiata ai nuovi titoli Sony al Tokyo Game Show, a cui PlayStation ha confermato che parteciperà.