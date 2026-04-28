PlayStation conferma un nuovo DRM che richiederà un check-in mensile

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Qualche giorno fa, abbiamo riportato una nuova voce che molti inizialmente pensavano fosse un problema tecnico, sostenendo che PlayStation stesse per introdurre un nuovo sistema DRM per tutti gli acquisti digitali. Ora, purtroppo, si scopre che è vero.

PlayStation ha confermato tramite il suo canale di supporto che non si tratta di un bug o di un problema tecnico, ma di un cambiamento deliberato introdotto dall'ultimo aggiornamento di sistema. Questo significa che TUTTI i nuovi acquisti digitali richiederanno ora una "stretta di mano digitale" una volta al mese (ogni 30 giorni). Altrimenti, la licenza smetterà temporaneamente di funzionare e il gioco diventerà inutilizzabile, almeno finché non riconnetterai la PlayStation a internet e PSN.

Ancora più notevole in questo contesto è che non potrai aggirare questo requisito cambiando la console principale nelle impostazioni. Come detto, questo vale solo per nuovi acquisti digitali, quindi vale la pena tenerlo a mente se fai acquisti digitalmente su PSN.