PlayStation continua ad ampliare la sua gamma hardware con un nuovo monitor dedicato

AState of Play settembre, Sony ha sorpreso molti quando ha rivelato un nuovo sistema di altoparlanti wireless come parte della sua gamma hardware PlayStation. Questa è solo l'ultima mossa per creare un ecosistema completo in cui divertirti a giocare alla tua PlayStation, e ora è stata rivelata la prossima iterazione di questa idea.

Alla State of Play dedicata al Giappone di ieri sera, Sony Interactive Entertainment ha presentato il 27" Gaming Monitor. Tutto sommato un nome piuttosto standard che spiega gran parte di ciò che questo dispositivo offre in tavola, in quanto si tratta di un monitor da 27" che offre un'immagine QHD con risoluzione fino a 2560x1440p e con supporto HDR e VRR che si estende a 240 Hz su PC compatibili.

Il dispositivo è dotato di due porte HDMI 2.1 e di una singola porta DisplayPort 1.4, e c'è anche spazio per due porte USB Type-A e una porta USB Type-C. Ha un altoparlante stereo integrato in modo da non dover spendere per gli altoparlanti precedentemente annunciati e offre anche il supporto del sistema di montaggio VESA.

L'elemento unico principale di questo monitor altrimenti abbastanza standard è che ha un gancio di ricarica DualSense integrato, il che significa che puoi ricaricare il tuo controller PS5 tramite questo monitor, eliminando la necessità di una stazione di ricarica aggiuntiva (o di un cavo in giro).

Per quanto riguarda il lancio, il monitor debutterà prima negli Stati Uniti e in Giappone nel 2026. Non abbiamo ancora una fascia di prezzo a cui fare riferimento e ci viene detto di rimanere sintonizzati per piani di lancio più ampi.