PlayStation dà a Sucker Punch assoluta libertà con Ghost of Yotei, ma li avverte che potrebbero esserci altri che fanno qualcosa di simile

Cambiare la strategia principale di un'azienda non è facile. Richiede anni di produzione e milioni di perdite dovute all'abbandono di vari progetti. E anche se non è ancora chiuso, non c'è dubbio che il capitolo di Sony PlayStation sui giochi come servizio live sarà molto più breve di quanto inizialmente previsto, dopo il disastro di Concord e la cancellazione sistematica di diversi altri progetti.

Tuttavia, sembra che le scommesse di gioco incentrate sul giocatore singolo dell'azienda siano ancora in corso e godano della stessa fiducia da parte dell'azienda. Questo secondo le parole del direttore artistico di Ghost of Yotei presso Sucker Punch, Jason Connell, in un articolo del Financial Times, che afferma che non c'erano "limiti" da parte di Sony nello sviluppo del gioco.

Sembra anche che le informazioni siano ben vagliate e controllate dai team, in quanto lo stesso Connell suggerisce che non sono gli unici a sviluppare questo tipo di gioco, e questo li spingerebbe a spingersi oltre i limiti e smettere di giocare sul sicuro.

"Se ci stiamo dirigendo verso una mina gigante, come se ci fosse un altro studio che realizza esattamente lo stesso gioco, questa è una buona informazione". Questo non significa che ci sia un conflitto interno tra i progetti in fase di sviluppo all'interno di Sony, ma è bello pensare che ci sia abbastanza da tenere d'occhio in questo momento. Dopo un paio d'anni con una carenza di titoli, è tempo che PlayStation torni alla ribalta.

Ghost of Yotei uscirà il 2 ottobre 2025.