PlayStation è pronta a eliminare il marchio PlayStation Network e PSN

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Considerando il modo in cui siamo passati dal pagare solo un abbonamento online ad aspettarci qualcosa in cambio da quell'abbonamento (cioè le librerie di giochi di Game Pass e PS Plus), non ti sorprenderà sapere che sembra che Sony si stia allontanando dal suo vecchio marchio PSN e PlayStation Network.

In un'email inviata agli sviluppatori e rilevata da Insider Gaming, è stato specificato che il marchio PlayStation Network e PSN dovrà essere rimosso. Gli abbonati alle funzionalità online di Sony non devono preoccuparsi, poiché si tratta solo di un cambiamento visivo. Puoi leggere l'email qui sotto:

"Vorremmo informarvi che Sony Interactive Entertainment (SIE) ha deciso strategicamente di eliminare gradualmente i termini "PlayStation Network" e "PSN" sulla nostra piattaforma per cogliere adeguatamente l'ampiezza dei nostri servizi digitali in evoluzione. Cosa sta cambiando e tempistiche.

I cambiamenti imminenti sono puramente visivi e non introdurranno alcuna modifica tecnica alle nostre offerte. Per semplificare e unificare il branding, i termini "PlayStation Network" e "PSN" saranno eliminati su tutti gli asset SIE entro settembre 2026. Tutte le funzionalità attualmente associate a PSN, incluse le funzionalità core della rete come amici, multiplayer e trofei, rimarranno inalterate e disponibili per i giocatori. Verrai avvisato prima dei cambiamenti che coincidono con l'aggiornamento della Technical Requirements Checklist (TRC) nell'autunno 2026.

Nota: è necessario l'accesso DevNet per PS5 per visualizzare la documentazione TRC. In quel momento, dovrai allinearti alle aggiornate linee guida TRC e di branding per garantire la rimozione delle istanze PSN da tutte le future versioni, asset e interfacce di servizio esterne."

Non sappiamo se ci sarà un sostituto. Davvero, potrebbe essere che tutte le funzionalità online di PlayStation siano ora semplicemente state messe sotto l'ombrello di PlayStation Plus. Considerando che serve un abbonamento PS Plus Essential per il gioco online con titoli multiplayer a pagamento, è facile immaginare che diventerà il nuovo PSN.