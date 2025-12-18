PlayStation e Tencent risolvono la causa di Horizon rimuovendo Light of Motiram dai negozi

HQ

Non serviva essere avvocati per capire perché Sony avesse fatto causa a Tencent, accusando il loro Light of Motiram gioco di essere un clone sfacciato di Horizon: Zero Dawn cinque mesi fa, dato che era molto chiaro cosa stesse succedendo. Sembra che Tencent abbia capito che probabilmente anche i tribunali avrebbero pensato lo stesso.

I documenti giudiziari rivelano che Sony e Tencent hanno raggiunto un "accordo riservato". Anche se la parte "confidenziale" ovviamente significa che non sappiamo esattamente come abbiano fatto amicizia, è facile vedere due dei motivi per cui Sony era soddisfatta di ciò che Tencent offriva, perché Light of Motiram è stato rimosso sia da Steam che da Epic Games Store.

Il sito ufficiale del gioco è ancora attivo, ma dubito che durerà a lungo dopo la conclusione della causa. Soprattutto perché probabilmente Sony vorrebbe rimuovere tutto prima di iniziare il marketing e simili per Horizon Steel Frontiers di NCSoft e il gioco multiplayer Horizon di Guerrilla nel prossimo futuro.