PlayStation, l'hacker Elon Musk protagonista del nuovo documentario di HBO Max

Una nuova serie di documentari si concentrerà sulla carriera di hacker del finlandese Julius Kivimäki, che è stato etichettato dall'FBI come uno dei criminali informatici più pericolosi al mondo dopo oltre un decennio di hacking.

Un nuovo teaser trailer della serie mostra Kivimäki, che ora ha 27 anni e si fa chiamare Aleksanteri Kivimäki, e i crimini informatici che ha commesso da quando aveva solo 15 anni. Ha hackerato Elon Musk, chiuso PlayStation in tutto il mondo, inviato squadre SWAT a casa di agenti dell'FBI e attivato un allarme dell'aeronautica americana costringendo un aereo passeggeri a fare un atterraggio di emergenza.

"Questa serie di documentari è un potente esempio di narrazione nordica con rilevanza globale", ha dichiarato Pil Brandstrup, vicepresidente del gruppo delle reti di produzione originali e dello streaming di WB Discovery Nordics (via Variety). "Most Wanted: Teen Hacker esplora un argomento di fondamentale importanza per il crimine informatico che ci riguarda tutti, ma che rimane sconosciuto a molti. Con l'accesso all'hacker finlandese, alle vittime di tutto il mondo, ai migliori esperti di sicurezza informatica e persino a un ex agente dell'FBI, la serie presenta una narrazione avvincente e multi-prospettiva".

La docuserie in quattro parti mostra il viaggio di Kivimäki mentre passava dall'hacking nella sua camera da letto a vivere in giro per il mondo prima di essere rintracciato dalle autorità in un casinò di Las Vegas. La serie debutterà a settembre e potete trovare il trailer qui sotto:

