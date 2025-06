PlayStation offre rimborsi per MindsEye

HQ

Le cose non sono andate bene per Build A Rocket Boy's MindsEye nei giorni successivi al suo lancio. Sebbene ci sia stato un po' di clamore intorno allo sparatutto d'azione, il gioco è stato pesantemente criticato per la scarsa ottimizzazione sin dal lancio, guadagnandosi una valutazione mista su Steam al momento in cui scriviamo.

Su PlayStation, i giocatori stanno già scoprendo che possono ottenere un rimborso per il gioco, a causa dei suoi problemi. Come notato da TheGamer, l'utente di Reddit MasterOfMoogles1995 ha mostrato le prove di aver contattato PlayStation, che ha affermato che la situazione era sotto indagine.

Anche durante le indagini sulla situazione, PlayStation consente ancora ai giocatori di rimborsare la propria copia, se lo desiderano. Anche questo non sembra essere un incidente isolato. Una situazione simile si è verificata con Cyberpunk 2077, che è stato rimosso dalle vetrine dei negozi per mesi con PlayStation che ha nuovamente offerto rimborsi.

